USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,03

Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Siyaset / 21 Aralık 2018 Cuma 09:58
Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama
Video için tıklayın

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile Meclis'te görüştü. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Yıldırım ''Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk'' dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, ''Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir'' dedi.

Bahçeli, yerel seçimlerde ismi İstanbul adaylığı için geçen Binali Yıldırım ile ilgili 'Başımızın üstünde yeri var' demişti.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Binali YıldırımDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı