Trump tehdit etti: Bugün kapatırım!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Sınır güvenliği oylaması hakkında konuşan Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde ABD hükümetinin kapanacağını dile getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi durumunda bugün ABD hükümetinin kapanacağını söyledi.



Trump, tweetinde;



'Demokratlar, duvarın durumunu, 'eski moda' diyerek küçültmeye çalışıyor. Doğrusu, işe yarayacak hiçbir şey yok ve bu yüzlerce yıldır bilinen bir gerçek. Daha iyiye giden bir şeyin olmadığı bir döngü gibi. Tekniği ve teknolojiyi herkesten daha iyi biliyorum.' dedi.



'Duvarla birlikte sınır daha etkili olacak. Doğru düzgün tasarlanmış ve inşa edilmiş duvar işe yarar, demokratlar ise bir şey yapmadığı gibi yatıyor. İsrail'deki duvar %99 başarılı. Bizim güneydeki sınırımızla hiçbir farkı olmayacak. Yüzlerce milyar dolar kurtarılmış olacak.'





'Senato'da ne olacağı sorun değil. Cumhuriyetçiler kendileriyle gurur duymalı. Sınır güvenliği ve Duvar için oy vermeye dünyanın her yerinden Washington'a geldiler. Bir tane bile Demokrat 'evet' demedi ve biz büyük kazanç elde ettik. Sizinle gurur duyuyorum.'



'Senatoda ihtiyacımız olan oyu veren Demokratlar muhtemelen sınır güvenliği ve duvara karşı oy verecek, ki buna ihtiyaç duyulduğunu bilmelerine rağmen... İnsanlar sınırların açılmasını ve cinayet istemiyor. Eğer Demokratlar onay vermezse, bugün hükümeti kapatacağım.'



'Başkan Ronald Reagan 'Duvar' ya da çit inşa edilmesi için 8 yıl uğraşsa bile bunu yapmaya gücü yetmez. Diğerleri de bunu yapmayı denedi. Biz yapacağız. Tek yol ya da diğeri!' ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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