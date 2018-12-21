'Şüphelileri, Türkiye'ye iade etmeyeceğiz'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Riyad’da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin Türkiye’ye teslim edilmeyeceğini belirten Cübeyr,“Vatandaşlarımızı iade etmiyoruz” dedi.



Türkiye’nin davayla ilgili bilgileri kendileriyle paylaşmadığını iddia eden Cübeyr, “Türk makamlarının olması gerektiği ve düşündükleri gibi davranmadığını” ileri sürdü. El-Cübeyr, “Türkiye’deki dostlarımıza mahkemede kullanabileceğimiz kanıt sunmalarını istedik. Gerektiği şekilde yanıt alamadık” iddiasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesinde şüphelilerin teslim edilmesi için Suudi Arabistan’a defalarca çağrıda bulunmuştu.

Kaynak : İHA

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