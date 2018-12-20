Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın çeşitli yerlerinde devletin yetersiz ekonomi politikaları sonucu mücadele ettikleri kötü yaşam koşullarından şikayetçi olan halk sokağa çıktı. Özelikle temel ihtiyaç olan ekmeğin 3 katı fiyatına çıkmasından sonra başlayan protestolarda resmi rakamlara göre 5 kişi hayatını kaybetti. Bölge haltının sakinlerinin neredeyse hepsinin sokağa döküldüğü kaydedilirken protestocuların devlet dairelerine zarar verdiği belirtildi.



Gösterilerin en şiddetli yaşandığı yerler arasında ise El-Gadarif, Hartum ve Atbara kentleri olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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