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Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da ekonomideki kötüye gidişi protesto etmek için dün başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 20 Aralık 2018 Perşembe 19:14
Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'ın çeşitli yerlerinde devletin yetersiz ekonomi politikaları sonucu mücadele ettikleri kötü yaşam koşullarından şikayetçi olan halk sokağa çıktı. Özelikle temel ihtiyaç olan ekmeğin 3 katı fiyatına çıkmasından sonra başlayan protestolarda resmi rakamlara göre 5 kişi hayatını kaybetti. Bölge haltının sakinlerinin neredeyse hepsinin sokağa döküldüğü kaydedilirken protestocuların devlet dairelerine zarar verdiği belirtildi.

Gösterilerin en şiddetli yaşandığı yerler arasında ise El-Gadarif, Hartum ve Atbara kentleri olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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