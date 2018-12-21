Milli piyango biletlerindeki kabartmaya dikkat

Yılbaşı ikramiyesinin bu yıl 70 milyon lira olması vatandaşların umutlarının ve hayallerini daha da arttırdı. Yeni yıla kısa bir zaman kala Manisa'da milli piyangonun bilet satışlarında artış yaşanıyor. Çeyrek 17,50 lira, yarım 35 lira ve tam biletin 70 liraya satıldığı milli piyango biletlerinde vatandaşlar daha çok çeyrek bilete rağbet gösteriyor. Milli piyango satıcıları bir taraftan satışlarını yaparken, bir taraftan da sahte ile gerçek biletlerin nasıl ayırt edileceği konusunda vatandaşlara bilgi veriyor.



18 yıldır Milli Piyangoculuk yapan Hasan Kazan, bu yıl biletlere ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, “Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte bilet satışlarımızda artış başladı.



Sahte bilet ile gerçek bileti kimi zaman bile ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ancak bu zamana kadar sahte bilet satışı yapmadık. Ancak vatandaşımıza uyarımız biletlerini ruhsatı olan ve tanıdık piyangoculardan alsınlar. Gerçek biletin altındaki rakamlarda kabartma var. Elinizle hissedilebiliyor. Vatandaşlar buna dikkat etsin' dedi.



28 yıldır Milli Piyangoculuk yapan Sami Kepenekli ise bu yıl büyük ikramiyenin 70 milyon olmasının bilet satışlarında artış yaşanmaya neden olduğunu ifade ederek, 'Bilet satışları geçtiğimiz senelere nazaran bu yıl çok iyi. İyi olmasının nedenlerinden birisi bu yılki büyük ikramiyenin 70 milyon TL olması. Büyük umutlarla ve hayallerle vatandaşlarımızı bilet alıyor. Umutla yaşıyoruz artık' diye konuştu.



Gerçek biletlerin sol alt köşesindeki rakamlarda kabartma bulunduğuna dikkat çeken Kepenekli, 'Sahte ve gerçek bileti ayırt etmek zormuş gibi görünebilir. Ancak gerçek biletin sol alt köşesindeki rakamlar kabartmalı oluyor. Bu kabartmalı rakamlara elimizi sürdüğünüz zaman hissedebiliyorsunuz. Ancak sahte bilette bunu hissedemiyorsunuz. Sahteler fotokopi gibidir. Vatandaşlarımızın aldanmamaları için ruhsatlı bayilerden almaları gerekir' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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