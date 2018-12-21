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İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı açıklandı.

Siyaset / 21 Aralık 2018 Cuma 17:57
İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı açıklandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde İçel Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

Elazığ'dan Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar'dan Mahmut Koçak, Isparta'dan Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı'dan Raif Oktay, Nevşehir'den Mehmet Özkan, Niğde'den Mümin İnan, Kars'tan Settar Kaya, Kırıkkale'den Mahir Yılmaz, Uşak'tan Muhammet Gür ve Osmaniye'den Davut Çuhadar belediye başkan adayları olarak açıklandı.

"Parti aday tespit çalışmalarına devam etmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin belediye başkanı, belediye ve il genel meclis üyesi aday tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, Türk milletine iyi belediyecilik şiarı ile kaliteli, süratli ve vatandaş memnuniyeti odaklı belediye hizmetleri sunma amacıyla yola çıkmış İYİ Parti, güç birliği yapmayı kamuoyuna deklare eden iki parti arasında varılan mutabakata uygun olarak, aday tespit çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yerel seçimlerin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bu arada İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Kaynak : AA

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