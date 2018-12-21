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İstanbul'da operasyon: 39 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock'u kullandığı gerekçesiyle 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

3. Sayfa / 21 Aralık 2018 Cuma 10:12
İstanbul'da operasyon: 39 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda 39 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bylockİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı


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