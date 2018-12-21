Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki operasyon için bir müddet bekleyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu.



Erdoğan, 'Tesis ettiğimiz ve adeta gözümüz gibi koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta küllerinden yeniden doğmuştur.' dedi.



2013 yılında IMF'ye olan borcun sıfırlandığını belirten Erdoğan, 'Şu anda bizim IMF'le bu noktada herhangi bir ilişkimiz kalmadı, bitti o dönem.' diye konuştu.



Erdoğan, 'Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük.' şeklinde konuştu.



'Bireysel krediler konusunda ülke olarak gayet iyi durumdayız'



'Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor.' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



'Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız.' dedi.



'Türkiye, demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkta yürümeye devam etmektedir.' diyen Erdoğan, 'Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı, dış politikada destan yazmaktadır.' ifadesini kullandı.



'Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesin'



Erdoğan, 'Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir.' şeklinde konuştu.



'Bölgenin güvenliği bizim için esastır.' diyen Erdoğan, 'Gerek Rusya gerek İran'la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi, güvenliği tesis etmektir.' ifadesini kullandı.



Erdoğan, '(Suriye) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar.' dedi.



'Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini bizzat üstlenmek mecburiyetinde kaldık.' ifadesini kallanan Erdoğan, şöyle konuştu:



'Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusuna ve Mehmetçiklere sahibiz.'



Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkin Erdoğan, şöyle konuştu:



'Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir.



Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım.'



