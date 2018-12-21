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Çavuşoğlu: ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Çekilme sürecinin koordinasyon içerisinde yapılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Orada boşluk oluşmasına izin verilmemeli" diye konuştu.

Siyaset / 21 Aralık 2018 Cuma 14:15
Çavuşoğlu: ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Türkiye'den bir değerlendirme geldi.

Malta'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Çekilme sürecinde koordinasyonun önemine ve orada boşluk oluşmasına izin verilmemesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'nin bütünlüğünün yanındayız. DAEŞ ile uzun süredir mücadele ediyoruz, artık yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor.

Görüşmeler yapıyoruz, diyalog devam ediyor. Münbiç haritası mevcut, ne şekilde uygulanacağını çekilme öncesi gözden geçireceğiz. Orada boşluk oluşmasına izin verilmemeli.

YPG/PKK'nın da olduğu terör örgütlerinin burada herhangi bir şekilde hareket alanı verilmemeli. Başka bir terör örgütünü kullanarak DEAŞ ile mücadele edilmemesi için ABD'yi uyarmıştık.

"SİYASİ SÜRECE ODAKLANMALIYIZ"

Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmamız gerekiyor. Suriye için anayasa komisyonunun 2019 başında gerçekleştireceği toplantı siyasi çözüm için önemli olacaktır."

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