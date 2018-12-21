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Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ve döviz kurlarındaki gevşeme akaryakıt fiyatlarında yeni indirimi gündeme getirdi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

Ekonomi / 21 Aralık 2018 Cuma 14:10
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Bu hafta petrol fiyatları yüzde 9, dolar da yüzde 2 geriledi. Hem petrol hem de dolardaki düşüş pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 24 Aralık pazartesi gecesi benzin ve motorinde 15 ile 20 kuruş arasında indirim bekleniyor.

İstanbul'da halen benzinin litresi 6,09 liradan, motorinin litresi de 5,90 liradan satılıyor.

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