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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur: 'Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı'

Yaşam / 21 Aralık 2018 Cuma 12:16
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
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Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Akdeniz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.' dedi.

Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.

Kaymakam ile görüşme yaptıklarını, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını aktaran Timur, 'Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.' dedi. Kaynak : AA

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