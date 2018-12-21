Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Akdeniz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.' dedi.



Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.



Kaymakam ile görüşme yaptıklarını, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını aktaran Timur, 'Deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.' dedi. Kaynak : AA

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