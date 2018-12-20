Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit!

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyleyerek, 'Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir' dedi.



'YERLE BİR EDERİZ' TEHTİDİ



Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu öne sürerek ABD'nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, 'Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir.' şeklinde konuştu.



Apostolakis, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara karşıya olan Yunanistan'ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığını' iddia etti.







'EĞER SAVAŞACAKSAK...'



Yunan Genelkurmay Başkanı 'Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye'nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye'nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz.' dedi.



Apostolakis buna rağmen, 'ABD'nin Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye'yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini' de sözlerine ekledi.



