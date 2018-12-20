USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit!

Yunan Genel Kurmay Başkanı, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu öne sürerek, "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz." dedi.

Dünya / 20 Aralık 2018 Perşembe 00:29
Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit!

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyleyerek, 'Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir' dedi.

'YERLE BİR EDERİZ' TEHTİDİ

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu öne sürerek ABD'nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, 'Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir.' şeklinde konuştu.

Apostolakis, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara karşıya olan Yunanistan'ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığını' iddia etti.



'EĞER SAVAŞACAKSAK...'

Yunan Genelkurmay Başkanı 'Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye'nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye'nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz.' dedi.

Apostolakis buna rağmen, 'ABD'nin Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye'yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini' de sözlerine ekledi.

Doğu AkdenizYunanistanGenelkurmay BaşkanıTürkiyeKıbrıs


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı