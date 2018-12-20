USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,03

'Türk dış politikasını takdir ediyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen bağımsız dış politikasını takdir ettiğini açıkladı.

Dünya / 20 Aralık 2018 Perşembe 16:12
'Türk dış politikasını takdir ediyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen bağımsız dış politikasını takdir ettiğini açıkladı.

Putin bunun devam edeceğini umduğunu söyleyerek, “Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen, görebildiğimiz kadarıyla, ittifakın bir üyesi olarak aynı zamanda bağımsız bir dış politika yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bunu çok takdir ediyoruz” dedi.

“Yemeklerimi ajanlar hazırlıyor”

Putin birçok kez sorulan yemeklerinin kimin tarafından hazırlanıldığını sorusuna ise “Bu konuya tekrar geri dönmeyeceğim herkese açık olmalı. Tüm şeflerim Federal Güvenlik Servisi çalışanlarıdır. Aşçılarımın farklı rütbeleri var. Başka şefim yok. Güvenli beslenmeliyim bu yüzden Federal Güvenlik Servis personeli dışında bu işi hiç kimseye vermiyoruz" yanıtını verdi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Rusya Devlet BaşkanıDış Politika


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı