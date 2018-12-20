Trump'tan flaş Suriye açıklaması...

ABD Başkanı, "Suriye'den çıkmamız için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce bu yapmak istediğimi açıkça ifade ettim" dedi.
Dün askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.
Trump, Twitter adresinde şu ifadeleri kullandı:
"Çekilmemiz sürpriz değil, yıllardır bunun için çalışıyorum. 6 ay önce bunu kamuoyu önünde istedim, daha fazla kalmaya onay verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in bölgedeki düşmanları. Orada işi biz yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden yapılanma zamanımız geldi."