Trump'tan flaş Suriye açıklaması...

Dün askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.



Trump, Twitter adresinde şu ifadeleri kullandı:



"Çekilmemiz sürpriz değil, yıllardır bunun için çalışıyorum. 6 ay önce bunu kamuoyu önünde istedim, daha fazla kalmaya onay verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in bölgedeki düşmanları. Orada işi biz yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden yapılanma zamanımız geldi."