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Trump'tan flaş Suriye açıklaması...

ABD Başkanı, "Suriye'den çıkmamız için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce bu yapmak istediğimi açıkça ifade ettim" dedi.

Ekonomi / 20 Aralık 2018 Perşembe 14:45
Trump'tan flaş Suriye açıklaması...

Dün askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Trump, Twitter adresinde şu ifadeleri kullandı:

"Çekilmemiz sürpriz değil, yıllardır bunun için çalışıyorum. 6 ay önce bunu kamuoyu önünde istedim, daha fazla kalmaya onay verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in bölgedeki düşmanları. Orada işi biz yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden yapılanma zamanımız geldi."

Trump'tan flaş Suriye açıklaması... Trump'tan flaş Suriye açıklaması... Putin: ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair emare yok Putin: ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair emare yok ABD'nin kararında etkili olan görüşme ABD'nin kararında etkili olan görüşme Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık Trump: Suriye'de DAEŞ'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu Trump: Suriye'de DAEŞ'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu

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