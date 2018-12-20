Tren kazası soruşturması genişletildi (Bürokratlar da mercek altında)

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili yeni bir gelişme var.



Üç TCDD görevlisinin tutuklandığı soruşturmanın genişletileceği bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmal iddialarıyla ilgili bürokratları da soruşturmaya dahil etti.



Bürokratlarla ilgili ihmal suçunun tespit edilmesi durumuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenecek.



FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK



Ayrıca FETÖ üyeliği şüpheleri de araştırılıyor. Herhangi bir örgüt bağlantısının tespit edilmesi halinde doğrudan gözaltı tedbirinin uygulanması gündeme gelecek.

