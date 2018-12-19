USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Servis otobüsü yayaların arasına daldı

İzmir’in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsü önündeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:47
Servis otobüsü yayaların arasına daldı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı ve ortalık savaş alanına döndü.




CAN PAZARI YAŞANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer iki yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi. Ceset, savcının incelmesinin ardından ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şoförün emniyetteki sorgusu devam ederken, kaza ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması net bir şekilde görülüyor.
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İzmir Adli Tıp KurumuCumhuriyet MeydanıDireksiyonEge ÜniversitesiServis Otobüsü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı