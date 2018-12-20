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RTÜK 'İyi Uykular Çocuklar'ı yeniledi

RTÜK, son 8 yıldır televizyonlardan her akşam çocuklara uyku saatini hatırlatan "İyi Uykular Çocuklar" animasyonunu yeniledi.

Televizyon / 20 Aralık 2018 Perşembe 11:29
RTÜK 'İyi Uykular Çocuklar'ı yeniledi

Son 8 yıldır televizyonlardan her akşam çocuklara uyku saatini hatırlatan 'İyi Uykular Çocuklar' animasyonunu yenileyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) animasyonun 'göz bebeği' şeklindeki ana karakteri 'Tele'yi çıkararak, tek cinsiyet yerine tüm çocukları temsil etmesi için kız ve erkek kardeşleri kullandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2010'dan bu yana her akşam 21.30'da televizyon ekranlarında çocuklara uyku saatini hatırlatan 'İyi Uykular Çocuklar' animasyonu, RTÜK'ün TRT Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak çalışma sonucunda yeni görünümüne kavuştu.

Anne ve babalara çocukların uyku saatinin geldiğini hatırlatmak ve çocukları erken uyumaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında yayınlanan çizgi canlandırma, izleyicilerin beklentilerini ve yeni yayın teknolojilerini karşılayacak şekilde yeniden oluşturuldu.

Çalışmada, bant reklam boyutunda ve 10 saniye süreli yeni animasyonun ekranda devam eden yayın akışını engellememesine özen gösterildi.

Ayrıca ebeveynlerden gelen talepler göz önünde bulundurularak, yeni animasyona, yayını bastırmayacak şekilde uykuyu çağrıştıracak anlık bir ses eklenirken, medya hizmet sağlayıcıların animasyonu sessiz de kullanabilmelerine olanak sağlamak için sesli ve sessiz olmak üzere iki sürüm de hazırlandı.

Artık uykuya kız ve erkek kardeşler çağıracak

Yeni animasyonda akıllı işaretler sembol sisteminin logosu olan 'göz bebeği' şeklindeki 'Tele' karakteri kaldırıldı. Karakterlerin oluşturulmasında tek cinsiyet yerine, hedef kitlenin tümünü temsil etmesi için bir kız ve bir erkek kardeş tercih edildi. Bu kapsamda çocuklara uyku saatini 'Tele' yerine bir kız ve bir erkek kardeşten oluşan çizgi karakterler hatırlatacak.

Yürütülen çalışmada karakterler belirlenirken, uygulamanın hedef kitlesinin 2-10 yaş grubu çocuklar olduğu göz önünde bulunduruldu ve çocukların kendileriyle özdeşleştirebilmeleri için masal karakterleri kullanmaktan kaçınıldı.

Çocuklara uyumadan önce kitap okunması da özendirilecek

RTÜK ve TRT'nin hazırladığı yeni animasyonda, mekan unsuru da ön plana çıkarıldı. Hemen hemen her evdeki çocuk odalarından biri olan bu mekan, karakterlerin bir ev ve aileyle bağlantısı sağlanırken, odaların düzenli olması, uyumadan önce kitap okunması, uyurken ışığın söndürülmesi gibi yan mesajlara da yer verildi.

Animasyon bir çocuğun resim yaptığı, çocukların uyuduğu ve gökyüzünün yakınlaştığı iç içe üç sahneden oluşuyor.

Önce resim bir yapan bir çocuğun elinin gözükmesiyle başlayan animasyonun hikayesinde çizgi karakterler bu resimle ortaya çıkıyor. Bir çocuk odası, iki yatak ve yataklarında uzanmış biri kız, diğeri erkek iki kardeşin belirdiği ve çocuklardan birinin kitap okuduğu animasyonda, uyuma zamanının gelmesiyle birlikte çocuklar yavaşça uykuya dalıyor.

Canlandırmanın sonunda pencereden görünen gökyüzü yakınlaşırken, bandı kaplayan lacivert gökyüzünde ay, yıldızlar ve 'İyi Uykular Çocuklar' yazısı beliriyor.

TelevizyonRadyo ve Televizyon Üst KuruluGökyüzü


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