Putin'den kritik nükleer mesajı!

Bu yıl Putin'in büyük basın toplantısına 1.702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi. Toplantının özelliği ise, ne zaman biteceğinin belli olmaması, buna Putin'in karar vermesi...



Putin, nükleer savaş tehdidini küçümsememek gerektiğini belirterek ABD'ye mesaj verdi. Putin, 'Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor.' ifadelerini kullandı.