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Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.

Yaşam / 20 Aralık 2018 Perşembe 09:27
Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yalova çevreleri bu sabah saatleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonraya kadar aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Trakya'da sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması isteniyor. Kaynak : AA

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