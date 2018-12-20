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Güzellik Takıntısına Dikkat

Psikolog Batuhan Toprak, dış görünüşüne fazla önemin veren insanların altta yatan bazı psikolojik problemleri olabildiğini söyledi.

Sağlık / 20 Aralık 2018 Perşembe 12:56
Güzellik Takıntısına Dikkat

Psikolog Batuhan Toprak, “Tabii ki bakımlı olmak güzeldir her şeyden önce insanın kendisine saygısıdır ancak bizim hayatımızı etkiliyorsa işte orada bir problem var. Güzel veya yakışıklı olma çabası kişilik bozukluklarına neden olabilir. Bir kişi dikkat çekici davranışlar, aşırı makyaj, abartılı giyim tarzı ve seksapalitesini öne çıkartmaya çalışıyorsa, bu bahsettiğim özellikler varsa histiryonik kişilik bozukluğu olma olasılığı yüksektir” dedi.

Bu kişilerin ilgi odağı olmak istediklerini ifade eden Toprak, “Saatlerinin çoğunu fiziksel görüntüleriyle uğraşmakla geçirirler. Şunu özellikle belirtiyorum her abartılı giyim tarzı histiryonik kişilik bozukluğu değildir! Bu kişiler hep daha fazlasını isterler ve vücutlarında bir kusur bulurlar ve o kusuru düzeltene kadar tek dertleri odur, aslında vücutlarında kusur yoktur dışarıdan birisine sorulduğunda gayet normaldir fakat kendileri için büyük bir kusurdur ve o kusuru düzeltmeleri gerekir eğer kendileri halledemezlerse plastik cerrahiye başvururlar. Elbette güzel olmak ve güzel kalmayı istemek herkesin hakkı ama ortada gerçekten kusur varsa! Bu kişiler vücutlarında kusur olarak gördükleri yeri düzelttirdikten sonra sonuç yine hüsran olabilir” diye konuştu.

Cerrahlarından tekrar bir ameliyat isteyebildiklerini kaydeden Toprak, “Cerrahlarda hastalarını memnun etmek için ikinci bir ameliyatı gerçekleştirirler. Sonra bu seferde başka bir yerlerinde kusur bulurlar ve bu böylece gider. Burada plastik cerrahlarımıza büyük görev düşüyor böyle hastalarına bir psikolojik destek almalarını tavsiye etmeliler. Estetik bağımlılığı beden algı (Dismorfik) bozukluğu adı verilen psikolojik bir rahatsızlıktır. Beden algı bozukluğunda genelde ergenlikle beraber gelen bir takım öz güven eksikliklerinde görülmeye başlayabilir. Beden algı bozukluğu beraberinde anoreksiya ve blumia nervoza yeme bozukluklarını da doğurabilir” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA

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