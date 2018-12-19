Gasp dehşeti kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, 16 Aralık tarihinde Kocatepe'de metro istasyonu önünde yaşandı. Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını alarak kaçtı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetine çevredeki vatandaşların da müdahale etmediği görüldü.



Dehşet görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çantasıyla metro istasyonuna doğru yürüyen adamın arkasından 3 kişi yaklaşıyor. Adama saldırmaya başlayan zanlılar, elindeki çantayı almaya çalışıyor. Yumruklarla adamı yere düşüren saldırganlar, çantayı alarak kaçmaya başlıyor. Bu sırada yerden kalkan adam, saldırganların peşinden koşuyor. Ancak kendilerini bekleyen araca binen 3 zanlı, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaşananlar sırasında çevredekiler ise sadece olayı izlemekle yetiniyor.



Yaşananlara tanık olan bir vatandaş, “Burada adamın elinde çanta vardı. 3 kişi adamın üzerine yıkıldı. Adamın çantasını alıp gittiler. Adamı muhtemelen takip ettiler. Tornavida gibi bir şeyler vardı elinde bir hamle yaptılar o sırada çantayı alıp gittiler” dedi.



Kaynak : İHA

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