Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız ivmeyi her iki ülkenin de menfaatlerine hizmet edecek sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum. İkili ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 11 milyar dolar 2018 yılı ekim ayı itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çok daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum.



İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Bölgemizin güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik göstermeyeceğiz. Çatışmaların sona erdirilmesi barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bu işbirliğinin sonuçlarını Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz. Türkiye olarak kapsamlı ortak eylem planı tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla planın devamının uluslararası barış ve güvenliği hizmet edeceğine inanıyoruz.



ABD'nin anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.



RUHANİ: HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ÜLKE İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ



İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise şunları söyledi:



İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğinin gelişmesi için önümüzdeki engellerin kaldırılması için önemli bir toplantı yaptık. İşbirliği konularını, bölgesel konuları ele aldık. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.



ABD'nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum. ABD'nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.



Bölge konuları ile ilgili çok güzel görüşmelerimiz oldu. Astana sürecinde İran, Türkiye ve Rusya beraber yakın işbirliğini devam ettirelim diye karar verdik. Gelecek zirve Rusya'da olacak, mutabakata vardık. Suriye bizim için çok önemli. Suriye kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz. Barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini sürdüreceğiz.