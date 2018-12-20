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Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.12.2018

Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 349 lira ve Cumhuriyet altını 1.424 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 20 Aralık 2018 Perşembe 10:13
Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.12.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 212,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 211,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 212,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.424 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.247,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artırımı yaptığını belirterek, Fed'in faiz kararı sonrası dün altının ons fiyatının 1.256 dolardan 1.242 dolara kadar gerilediğini kaydetti.

Fed'in kararının ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile ons altının bugün yükseliş eğiliminde hareket ettiğini dile getiren Memiş, 'Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.240-1.250 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Yurt içinde ise doların değer kazanması altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam edebilir.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

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