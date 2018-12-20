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Binali Yıldırım'dan müjde!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulaştırma Bakanlığı yeni bir düzenleme yapmalı. Cezaları affedilecek, paralar iade edilecek." dedi.

Yaşam / 20 Aralık 2018 Perşembe 19:22
Binali Yıldırım'dan müjde!
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, “Bugünkü toplantının maksadı mağdur olan İstanbullunun burada bulunan arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk, dinledik. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık. Benim ilk işim bu konu ile ilgili inşallah düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu. İkincisi dava açılmışsa bu davalardan feragat edeceksiniz bu davalar düşecek. Mart sonuna kadar müracaat ettikleri halde ödedikleri paralar geri ödenecek” dedi.


ADAY OLACAK MI ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımıza, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Yalan yanlış haberler itibar etmeye gerek yok. Kehanette bulunanların sayısı arttı, hatta fal baktıranlar var. Biz milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde Rabbim bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız” dedi.

Binali YıldırımKarayolları


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