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Baldıza sarkıntılığa 4 yıl 8 ay hapis

Bursa'da fabrikada işçi 35 yaşındaki Berk D.'nin, "Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım" diyen baldızı 16 yaşındaki B.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Son sözünde "Hepsi iftira" diyen enişteye 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

3. Sayfa / 20 Aralık 2018 Perşembe 10:34
Baldıza sarkıntılığa 4 yıl 8 ay hapis

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçtiğimiz Mart ayında, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı. İddiaya göre, B.E., evlerinde kaldığı süre içersinde eniştesinin kendisine birçok kez elle tacizde bulunduğunu öne sürerek, 'Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu' dedi.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan daha sonra tahliye edilen Berk D.'nin Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada, tutuksuz sanık Berk D. ve avukatları ile müşteki avukatı hazır bulundu. Mahkemece son sözü sorulan Berk D., 'Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Üzerimi atılı suçlamalar komplodan ibaret, tamamiyle benden para talep etmek için yapılmış bir oyundur. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Beraatimi istiyorum. Yüce adaletinize güveniyorum' dedi. Sanık avukatları da Berk D.nin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep ettiler. Mahkeme, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar doğrultusunda suçun, 'Çocuğun cinsel istismarı' değil, 'sarkıntılık' olduğuna kanaat getirdi ve Berk D.'yi 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Gizli KameraAğır Ceza Mahkemesi


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