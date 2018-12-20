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Bakan Akar Pakistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a geldi. Akar, ziyareti kapsamında üst düzey askeri ve sivil yetkililerle bir araya gelecek.

Dünya / 20 Aralık 2018 Perşembe 10:27
Bakan Akar Pakistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'a ziyaret geçekleştiriyor. Nur Khan Askeri Üssü'ne inen Akar'ı Amiral Üveys Ahmed Bilgami ve Türkiye Pakistan Büyükelçisi Mustafa Yurdakul karşıladı. Akar, ziyareti kapsamında üst düzey askeri ve sivil yetkililerle bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Pakistan'a gelmiş ve birçok alandaki ikili ilişkilerin artırılacağını açıklamıştı.

Kaynak : İHA

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