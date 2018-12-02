USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

YÖK, ALES'ten muaf 'uzmanlık alanları'nı yeniden belirledi

Yükseköğretim Kurulunca, meslek yüksek okullarında temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından muaf 'uzmanlık alanları' güncellendi 21 uzmanlık alanı için başvuru yapacak kişiler ALES'ten muaf tutulacak Atanacak öğretim görevlilerinin, ilgili alanda en az iki yıl deneyimli olmaları ve bunu belgelendirebilmeleri istenecek.

Eğitim / 02 Aralık 2018 Pazar 09:06
YÖK, ALES'ten muaf 'uzmanlık alanları'nı yeniden belirledi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksek Okullarında (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak, 'uzmanlık alanları' yeniden belirlendi.

YÖK tarafından, MYO programlarına öğretim görevlisi atamalarında, uzmanlık isteyen bazı alanlar için ALES şartı yerine belli bir süre deneyim yeterli sayılıyordu.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, MYO'lardaki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda, ALES'ten muaf bölüm ve programlar yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, öğretim elemanı temininde güçlük çekilen 21 uzmanlık alanı için başvuru yapacak kişiler ALES'ten muaf tutulacak. Atanacak öğretim görevlilerinin, ilgili alanda en az iki yıl deneyimli olmaları ve bunu belgelendirebilmeleri gerekecek.

YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlar şöyle:

'Aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, su altı teknolojisi.' Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Öğretim GörevlisiSivil HavacılıkÖğretim ÜyesiAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş SınavıÖzel Güvenlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı