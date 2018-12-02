Vatandaşa müjdeli haber

Son günlerde özellikle akaryakıtta üst üste gelen indirimler ve fiyat düşüşünün pompaya doğrudan yansıması 'aynı indirim elektrik ve doğal gazda ne zaman olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Enerji uzmanlarına göre akaryakıtın ardından elektrik ve doğal gaz indirimleri için beklenen haberin öncüsü geldi.



'EN AZ YÜZDE 10 İNDİRİM BEKLENTİMİZ VAR'



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dövizin ateşinin düşmesi ve TL'nin değer kazanmasının ardından 'fiyatlarda en az yüzde 10 indirim beklentimiz' var demişti. Kumbaroğlu, bu indirimin ilk adımının spot piyasasında geldiğini açıkladı.



ELEKTRİKTE İNDİRİM



Elektriğin spot piyasadaki düşüşünün Eylül-Aralık döneminde yüzde 11'e ulaştığının altını çizen Kumbaroğlu, 'Son 3 aylık periyot incelendiğinde fiyatlar Ekim'de Eylül ayına göre yüzde 3 düşmüş. Kasım ayına geldiğimizde ise bu kez Ekim ayına göre düşüş yüzde 8. Spot piyasada son 3 ayda yüzde 11'lik düşüş yaşanmış. Şimdi sıra aynı düşüşün vatandaşın cebine de doğrudan yansıması. Tabi spottaki indirim vatandaşın cebine doğrudan ne zaman yansır sorusuna şimdiden kesin bir tarih vermek zor. Ancak 1 Ocak dönemine kadar indirim olma ihtimali çok yüksek' dedi.







DOĞAL GAZDA DA İNDİRİM VAR



Spot piyasada sadece elektrikte değil doğal gazda da indirim olduğu bilgisini veren Kumbaroğlu, şöyle devam etti:



'Doğal gazda da Eylül-Kasım aralığında yüzde 6'lık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabi burada yine aynı soru gündeme geliyor. Bu indirim vatandaşın doğal gaz faturasına ne zaman yansıyacak? Tarih konusunda net bir şey söylemek mümkün değil ama ben en uzak tarihin 1 Ocak 2019 olduğu inancındayım. Enerji Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar mutlaka bir çalışma yapacak ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşların fatura tutarının düşmesini sağlayacak indirim konusunda adım atacaktır.'





