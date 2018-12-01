USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Tuvaletini yaparken az daha ölüyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tuvaletini yaparken belindeki silahı ateş alan adam yaralandı.

3. Sayfa / 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:00
Tuvaletini yaparken az daha ölüyordu

Edinilen bilgiye göre, olay, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki bir oto tamirhanesinde yaşandı.

İddiaya göre Arkadaşının işlettiği oto tamirhanesine ziyarete gelen Yasin Temur (42) tuvalete girerken belindeki tabancasını çıkarmadı. Kemerde takılı kılıfın içinde bulunan silah Temur'un tuvaletini yapmak istediği sırada ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Temur'un kalçasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı adam İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Devlet Hastanesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı