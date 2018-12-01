Tuvaletini yaparken az daha ölüyordu

Edinilen bilgiye göre, olay, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki bir oto tamirhanesinde yaşandı.



İddiaya göre Arkadaşının işlettiği oto tamirhanesine ziyarete gelen Yasin Temur (42) tuvalete girerken belindeki tabancasını çıkarmadı. Kemerde takılı kılıfın içinde bulunan silah Temur'un tuvaletini yapmak istediği sırada ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Temur'un kalçasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı adam İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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