'Suçlular tespit edilip yargılanacak'

G20 Zirvesi sebebiyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'yı saran Sarı Yelekler eylemleri hakkında açıklama yaptı. Fransız Cumhurbaşkanı hiçbir sebebin eylemcilerin yaptığı büyük tahribata gerekçe olmadığını ve suçluların adalet tarafından tespit edilip yargılanacağını söyledi.



Macron şiddetli eylemler hakkında, “Paris'te bugün yaşananlar pasifik bir “meşru” eylemle alakası yok. Hiçbir sebep güvenlik güçlerine saldırılmasına, mağazaların yağmalanmasına, kamu veya özel binaların yakılmasına, vatandaşların veya gazetecilerin tehdit edilmesine veya Zafer Takının tahrip edilmesine gerekçe değildir” dedi.



“ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUM”



Macron, “Bu şiddetin suçluları değişim istemiyor, kaos istiyor, savundukları davaya ihanet ediyorlar, kimlikleri tespit edilip adalet tarafından yargılanacaklar. Yarın döndüğümde Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşme yapacağım” ifadelerini kullandı.



Macron, “İtirazlara her daim saygı duyacağım, muhalifleri her zaman dinleyeceğim ama şiddeti asla kabul etmiyorum” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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