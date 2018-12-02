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Sokak köpeği yakalattı! O sapığın cezası belli oldu…

İzmir’de 10 yaşındaki çocuğu kaçırmak isterken, sokak köpeğinin havlayarak mahalleliye haber vermesi üzerine yakalanan R.F. 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Sayfa / 02 Aralık 2018 Pazar 11:13
Sokak köpeği yakalattı! O sapığın cezası belli oldu…

İzmir'in Konak ilçesinde 10 yaşındaki çocuğu kaçırmak isterken, mahallelinin beslediği 'Karabaş' isimli köpeğin havlayarak etraftakileri uyarması sonucu amacına ulaşamayan zanlı, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Hatay semtindeki evinin önünden R.F. tarafından kaçırılmak istenen T.F'ye olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğuna dair sağlık raporu verildiği öğrenildi. T.F'nin ellerini arkada birleştirerek ağzını kapatan zanlıyı gören Karabaş, var gücüyle havlayarak büyük bir kahramanlık örneği sergilemişti.

Yeni Asır'ın haberine göre sokağın az ilerisinde komşularıyla sohbet eden anne Nilgün F. ve yanındakiler, Karabaş'ın havlamasından bir şeylerin ters gittiğini anlayarak hemen sesin geldiği yöne doğru hareket etmişti.

Karabaş'ın sesinden ve üzerine gelen kalabalıktan korkan zanlı ise panikle girdiği apartmana kapatılarak polise teslim edilmişti.

YARALAMA VE HÜRRİYETİ TAHDİT

Bir işyerinde taşeron temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen R. F. gözaltına alınırken, psikolog eşliğinde olayı anlatan küçük çocuk, 'Beni zorla kaçırmak istedi' demişti.

Zanlı ise, 'Köpekten korktuğum için çocuğa yaklaşmıştım' şeklinde ifade vermişti. Tutuklu yargılandığı mahkemede, ikinci duruşmadan itibaren tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı R.F. karar duruşmasında küçük çocuğun kolundan yaralama suçundan 15 ay, hürriyeti tahdit suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 21 ay hapis cezası aldı.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Karara itiraz edeceklerini belirten anne Nilgün F., 'Tüm çocuklar adına korktuğum şey bizim başımıza geldi. Karabaş olmasa oğlumu kaçıracaktı. Bu ceza az. Daha fazla ceza verilmeli' dedi. Çocuğunun ruh sağlığının bu olaydan olumsuz etkilendiğini ve özgüveninin çok zayıf olduğunu belirten Nilgün F. 'Ege Üniversitesi bu konuda bir rapor verdi. Bu adamın yarattığı hasar bu kadar basit değil' dedi.

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