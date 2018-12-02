Palandöken'de muhteşem sezon açılışı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde devrolduktan sonra hayata geçen yatırımlarla alt ve üstyapısı yenilenen kayak merkezinde sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Bir otel önünde yapılan programdaki kayaklı meşale ve havai fişek gösterisi nefes kesti.



Erzurum Valisi Okay Memiş, sezon açılışında yaptığı konuşmada, Dünya’nın en seçkin kayak merkezlerinden biri olan Palandöken’de kayak ve kış sporlarının birçok branşının yapıldığını ifade etti.



Vali Memiş, kayağın başkenti Erzurum’a tüm kayak severleri davet etti.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Türkiye’de ilk kayak sezon açılışının Palandöken Kayak Merkezi’mizde yapıldığını kaydetti.



Başkan Sekmen, “Anadolu’nun zirve şehri Erzurum’da sadece yerel hizmetlerde değil aynı zamanda kentin iktisadi, sosyal, kültürel ve sportif sorunlarına da kafa yoran Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un turizm sermayesi olan karı bir külfet olarak değil bir nimet olarak değerlendirip işte ortaya bu güzelliği çıkardı. Özelleştirme İdaresi’nden devraldığımız günden bu zamana kadar Dünya harikası olan bu güzellikleri keşfederek, sizlere her alanda modern teknolojiyle donatılmış yeni bir kayak merkezi inşa ettik” dedi.



Başkan Sekmen: “Bu yıl hedef 1 milyon turist”



Başkan Sekmen, yerli ve yabancı turist sayısında 2019’daki hedefin 1 milyon olduğunu bildirdi. Sekmen, şunları kaydetti:



“Alt ve üstyapısıyla yüzü aşkın projenin gerçekleştirildiği Palandöken Kayak Merkezi ile birlikte ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında rekora doğru koşuyoruz. Bundan 4 yıl önce Erzurum’un yerli ve yabancı turist sayısı 75 bindi. Erzurum’da hayat bulan yatırımlar, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerimizde gerçekleşen projelerle bu rakamı 755 binin üzerine çıkardık. Bu yıl ki hedefimiz en az 1 milyon turist. Şehrimizde 4.5 yılda 200’ü aşkın ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarak festival ve şampiyonalarla Erzurum ve Palandöken’in eşsiz güzelliğini sadece Avrupa’ya değil tüm Dünya’ya anlatmaya çalıştık. Erzurum’un geleceği, kültür ve turizm alanındaki prestiji, tanınırlığı kuşkusuz kayak merkezleri, kayak ve buz sporlarına ve 3 yılda üst üste aldığımız kupalarla Süper Lig’e çıkardığımız Erzurumspor’a bağlıdır. Palandöken ve Konaklı Kayak merkezleri gibi altın değerinde nimetlere sahip olan şehrimizde Kış Spor Okulları Projesi ile 40 bin yavrumuza kayak yapmayı öğrettik. Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Erzurumlu kardeşlerimin kayak yapmayı öğrenmesi için Konaklı Kayak Merkezi bu sezon tüm Dadaşlara ücretsiz olacak. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret alınmayacak.”



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Paladöken Kayak Merkezi bugün gelinen noktada Dünya’nın en seçkin ve tanınır bir turizm merkezine dönüştü” diye konuştu.



Başkan Sekmen, şöyle devam etti:



“Kayak merkezlerimizde neler yaptık, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Konaklı ile birlikte toplam pist uzunlukları 64 kilometre olan kayak merkezlerimizi baştan aşağı yeniden inşa ettik. Palandöken Kayak Merkezi’nde 6 kilometreden oluşan Türkiye’nin en uzun gece kayağı pistini kayak severlerin beğenisine sunduk. Otopark, ulaşım için özel ring araçları, halka açık kafeterya, fanus kafe ve küre restoranlar, bungalov evler, sıcak ve soğuk içecek istasyonları, mescit ve diğer sosyal unsurlarla birlikte Palandöken Dağı’nı 7/24 izlenebilen güvenli bir merkeze dönüştürdük. Dört mevsim eğlence merkezlerinin bulunduğu kayak merkezimizde Ejder ve vadi pistlerimizdeki yeni teleferik sisteminin inşası tüm hızıyla sürüyor. Daha saymakla bitmeyen projelerle Anadolu’nun zirvesi olan Palandöken’in adını tüm dünyaya duyurmaya ve tanıtmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Hafif raylı sistem ve diğer mega projelerimizle birlikte inşallah ikinci şahlanış döneminde Erzurum’u ayağa kaldıracağız.” Kaynak : İHA

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