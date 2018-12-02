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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Yaşam / 02 Aralık 2018 Pazar 10:24
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de ve Erzincan'da 4, Ağrı'da 1, Erzurum ve Kars'ta sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Gündüz en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Erzincan'da 10, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 derece olacak.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak : AA

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