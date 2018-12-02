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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gencine sürpriz davet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili'den Arjantin'e kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay ziyaretine davet etti.

Siyaset / 02 Aralık 2018 Pazar 09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gencine sürpriz davet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay'a geçmeden önce Arjantin'de gençlerle bir araya geldi.

SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen Türk gencini Paraguay'a davet etti.
Kaynak : İHA

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