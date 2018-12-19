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TSK'nın Karaçok'ta kullandığı taktik

Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, Karaçok Dağı operasyonun kullanılan taktiği anlattı.

Güncel / 19 Aralık 2018 Çarşamba 01:09
TSK'nın Karaçok'ta kullandığı taktik
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinde ilk defa Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgesine bir hava harekatı düzenledi.

SİHA'ların ve savaş uçaklarının katıldığı opersayonda YPG/PKK'lılara ağır darbe vuruldu.

Ferda Yıldırım sunduğu Her Açıdan programına konuk olan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, bu operasyonda kullanılan taktiğe dikkat çekti.

'BÜYÜK TEKNOLOJİ GEREKİR'

Güçlüer, operasyonda büyük bir koordinasyonun olduğunu söylerken 'Operasyon milli savunma sanayimizin geldiği son noktayı gösteriyor. Savaş uçağıyla SİHA,İHA çok yakın bölgede yan yana uçuyorlar. Bir tarafta uçağımız pilotumuz kullanıyor, ötekş tarafta da SİHA pilotu yok. Nereden kontrol ediliyor? yer istasyonundan, Nerden kontrol ediliyor? uydudan. Ne kadar derinlikte 200 km derinlikte. Bu hareketli uçaklarımızın ve bunların senkronizasyonlarını başarabilmiş olmak belki 20 uçak, 40 tane belki daha fazla SİHA kullanılıyor. Bu senkronizasyonu sağlayabilmek için çok büyük bir teknolojik birikim gerekir' diye konuştu.

UÇAK VE SİHA'NIN AVANTAJLARI

SİHA ve savaş uçaklarının operasyonlarda aynı anda kullanılmasının avantajlarını anlatan Güçlüer 'Savaş uçaklarını her hedef için kullanmanız uygun olmayabilir. Pilot kamyondaki teröristleri görmez. Pilota koordinatlar verilir o da gider gereğini yapar. Ama ani çıkan hedefleri SİHA görür. Bir yandan uçaklar vuruyor, ani çıkan yeni çıkan hedefleri de SİHA tespit ediyor. Kendi kabiliyetindeyse vuruyor, değilse uçağı yönlendirip uçak vuruyor.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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