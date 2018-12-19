Trump: Suriye'de DAEŞ'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu

ABD'den Suriye'ye yönelik önemli bir açıklama geldi.



Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Haberde geri çekilme için bir takvim yok.



TRUMP: DAEŞ'İ YENDİK, KALMAK İÇİN TEK SEBEP BUYDU



ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadesini kullandı.



Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "DAEŞ'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DAEŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.



TRUMP NE DEMİŞTİ?



ABD medyasında haberin Trump yönetimi tarafından sızdırıldığı üzerinde duruluyor.



ABD'nin Suriye topraklarında 2 bin civarında askeri bulunuyor.

