USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Trump'ın mesajı ardından dolar/TL sert düştü

ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği yönündeki iddialar ardından Trump'ın attığı Twitter mesajı ile dolar, lira karşısında yüzde 1'e varan değer kaybı yaşadı ve kur yeniden 5,30'un altını gördü.

Ekonomi / 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
Trump'ın mesajı ardından dolar/TL sert düştü

Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceği yönündeki iddialar ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden "Suriye'de DEAŞ'ı yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.

Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. 5,2648'e kadar gerileyen dolar/TL, TSİ 17.58 itibarıyla yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2667'den işlem görüyor.

DolarTwitterIrakDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı