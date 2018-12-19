Trump'ın mesajı ardından dolar/TL sert düştü

ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği yönündeki iddialar ardından Trump'ın attığı Twitter mesajı ile dolar, lira karşısında yüzde 1'e varan değer kaybı yaşadı ve kur yeniden 5,30'un altını gördü.
Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceği yönündeki iddialar ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden "Suriye'de DEAŞ'ı yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.
Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. 5,2648'e kadar gerileyen dolar/TL, TSİ 17.58 itibarıyla yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2667'den işlem görüyor.