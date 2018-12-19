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Tekirdağ'da okullara kar tatili

Tekirdağ’da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi.

Eğitim / 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:23
Tekirdağ'da okullara kar tatili

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okulların 1 buçuk gün tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1.5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi. Kaynak : İHA

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