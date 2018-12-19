USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor

Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı aldı.

Ekonomi / 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor

Avrupa Birliği (AB) plastik tabak, kaşık, çatal, bardak, kulak temizleme çöpü, plastik şişe gibi bir defa kullanılmaya elverişli ürünleri yasaklama kararı aldı. Yasak 2021 yılında yürürlüğe girecek. Avrupa Parlamentosu çevreyi ve denizleri kirleten plastik atık miktarının azaltılmasını öngören tasarının ayrıntıları üzerinde anlaştı.

AB Komisyonu deniz kirliliğinin yüzde 80'inin tek kullanımlık plastik ürünlerden meydana geldiğini ve getirilen yasağın çevreye olumlu yansıyacağını açıkladı.

Komisyon, 2030 yılına kadar çevreye verilen maddi zararın 22 milyar Euro azaltılabileceğini ve 6.5 milyar Euro'nun da tüketicinin cebinde kalacağını bildirdi.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Bu anlaşma insanlarımızı ve gezegenimizi korumamıza yardım edecek. Avrupa, plastik atıkların büyük bir problem olduğunun farkında” dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AvrupaEuroAvrupa BirliğiAvrupa Parlamentosu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı