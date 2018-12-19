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Suudi Arabistan savaş uçakları saldırı başlattı!

Suudilerin başını çektiği koalisyona ait jetler, Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanını bombalıyor.

Dünya / 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
Suudi Arabistan savaş uçakları saldırı başlattı!

İç savaş ülkesi Yemen'de Hudeyde için varılan ateşkesin taraflarından Suudi Arabistan ve müttefikleri, başkent Sana'daki havalimanına saldırı başlattı.

Koalisyon açıklamasında, hava bombardımanının başkentteki havalimanını hedef aldığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, bugün Sana'daki Husilerin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Yüzlerce Husi, harekete destek için toplanıp silahlarını havaya kaldırarak gövde gösterisi yaptı.

Üç yılı aşkın süredir çatışmaların sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husilerle Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun desteğini alan merkezi güçler savaşıyor.

Merkezi güçlerin Kızıl Deniz kenarındaki liman kenti Hudeyde'ye kadar ilerlemisinin ardından, taraflar BM gözetiminde ateşkes için masaya oturmuştu. Varılan ateşkes anlaşmasına göre, insani yardımlar için büyük önem taşıyan Hudeyde limanında tarafsız güçler kontrol sağlayacak.

Son ateşkes, Hudeyde dışındaki yerleri kapsamıyor.

Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de, çatışmalar Mart 2015'te başladı. Kısa sürede iç savaşa sürüklenen ülkede İran destekli Husiler batıdaki kentleri ve başkent Sana'yı ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin ülkeden kaçması üzerine İran'ın ezeli düşmanı Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu iç savaşa müdahil oldu. Üç yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Halihazırda Husiler ülkenin batısını, merkezi güçler orta ve doğu kesimler ile güneybatıyı kontrol ediyor. Terör örgütü El Kaide ise, güney şeridiyle kuzeydeki Hadramut'u elinde tutuyor.

Yemen'de 5 milyondan fazla çocuk açlık tehdidi altında, binlercesi açlıktan yaşamını yitirdi. 27 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun dörtte üçü insani yardıma muhtaç.

El KaideBaşkentKızıl DenizSaldırıSuudi Arabistan


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