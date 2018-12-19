Sedef, Egzama hastaları ümitsiz olmasın

1994 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 1995 yılından beri halen serbest eczacılık yapmaktayım. 2010 yılından itibaren yurtdışında (Polonya/Krakow) güneş ürünleri, saç ürünleri geliştirme çalışmalarında bulundum( orada ki teknologlarla ortak çalışmalar yaptım)

Çalışmalarım her zaman devam etti ve % 100 YERLİ bir ürün geliştirdik ekibimle.

İsmi DEVITALE SPLUS süspansiyon. Sadece eczanelerde satılır. Bu ürün Otimmün hastalıklarda destek olarak kullanılıyor. İlaç değildir besin takviyesidir. Kortizon içermez.



Otoimmün hastalıklar, Sedef (psoriazis), Egzama, Vitiligo, Haşimato tiroidi, MS ( multiple skleroz), Ankilozan Spondilit, Behçet Hastalığı, Romatoit Artrit, İrritabl Bağırsak Hastalığı vb gibi hastalıklardır.

Otoimmün hastalıklar vücudun koruma kalkanı olan Bağışıklık Sisteminin gereğinden fazla hassaslaşması ve kapasitesinin üstü çalışması sonucu meydana gelen hastalıklardır. Burada yanlış bilinen Bağışıklık sisteminin zayıflığından dolayı değil aksine fazla çalışması sonucu oluşur.

Kontrol sistemi kontrolden çıkar ve kendi kendine savaşır vücudun dokularını yabancı doku gibi görüp saldırır.

(MUSA SÜMBÜL RESİMLERİ)

(ŞAHİN KÖSEDAĞI RESİMLERİ) (İstanbul'da yaşıyor)



Ecz. Reyhan Aliusta Genel Müdür

PMC GROUP; Pmc Med & Cosmetic LTD CO.(farmonaturkey)

TEL: 0312 447 68 67 - FAX: 0312 447 68 69







Devital süspansiyon; Bağırsak florasını düzenleyen bir üründür.Bizim Bağışıklık Sistemi organımız: BAĞIRSAKLARIMIZDIR.Bağırsaklarımızda bulunan zararlı bakterileri gönderip faydalı bakterileri (probiyotikleri) besleyerek PREBİYOTİK etki yapar.Bağırsaklarımız geçirgen yapıda bir organdır. Floranın bozulması ile bazı antijenler kan dolaşımına geçer vekontrolden çıkar.Bağırsak florası ile Bağışıklık Sisteminin bağlantılı olması ile ilgili Dünya da birçok bilimsel çalışma vardır. Devitale Splus süspansiyon içeriğinde ki Akasya Gamı mideden sindirilmez ve direk bağırsaklara ulaşır. Burada ki faydalı bakteriler akasya gamını parçalayarak yerler ve büyürler. Kalan parçalar ise bağırsak duvarını koruma altına alır.Vücudumuzda taşıdığımız en büyük organ bağırsaklarımızdır. Bağırsaklarımızda 200-500 çeşit faydalı bakteri bulunur. Sayıları trilyonları bulur ve Bağışıklık sistemi ile ortak çalışırlar. Bağırsaklarımızda ki 'faydalı bakteriler' ne kadar çeşitli ve sayıları ne kadar fazla ise kişi o kadar sağlıklıdır.Ürün İçeriği: Aktif C vitaminiL KarnitinAkasya GAMIAkasya Gamı veya Arap Zamkı olarakta bilinen bu maddedir ve polimerik yapıdadır (zincirler gibi) İnsanlar tarafından sindirilemez ve bağırsaklara kadar ulaşır. Burada faydalı bakteriler tarafından parçalanır.Sedef, egzama vb hastalıklarda genellikle kortizon kullanılır. Kortizonların çok ciddi yan etkileri vardır ve deriden emilip kan dolaşımına geçerler. Kortizonlar sadece baskılayıcıdır. Deride incelme yapar hatta bazı hastaların artıkbile alınamıyor çünkü uzun süreden beri kortizon kullanmışlar. Sedef; dünya nüfusunun %2 sini etkileyen inflamasyonlu bir hastalıktır. Normalden 10 kat daha hızlı çoğalan cilt hücreleri ile karakterizedir.MUSA SÜMBÜL'e nasıl ulaştınız?Musa Sümbül'ü internette haberlerde gördüm kendisini Ankara ya davet ettim ve Musa Sümbül e DEVITALE SPLUS başladık. Kendisi uzun süreden beri sedef hastası ve kullandığı Kortikosteroit ve diğer ilaçlardan dolayı bacağı 4,5 cm kısalmış. Devitaleyi sabah akşam aç karnına kullandı. Musa bey zaten kronik kabızmış. Bağırsakları ürünü kullandıktan ilk 10 gün dışkılama sayısı arttı ve sonra yavaş yavaş normale döndü ve bununla birlikte plaklar döküldü. kendisini şu anda çok iyi hissediyor ve bizim ürünümüz hariç hiç bir şey kullanmıyor.(Antalya Gazipaşa da ikamet ediyor) Hasta 3-4 kez intihara teşebbüs etmiş.ŞAHİN KÖSEDAĞI: Bu hastamız İstanbul'dan bize ulaştı. Ayaklarında geçmeyen yaralar ve bacak ağrısı vardı ve bütün bunlar Onun çalışmasını zaman zaman olumsuz etkiliyordu. Bu arada Şahin beyin ayağı diabetik ayak değil yani hastadeğil. Şahin beyinde önce Bağırsak florası düzeldi ve ardından 22. günden itibaren yıllarca geçmeyen yarası kapanmaya başladı. Artık çalışabiliyor ve Bacak ağrısı artık yok.Sabah ve akşam aç karnına kullanılan bir üründür. Biz ürünü kullanan hastalara kortizon kullandırmıyoruz sadece bu ürünü içiyorlar. Nemlendirici her zaman kullanabilirler. Minumum 3 ay sabah akşam sonrasında tek doz olarak kullanılıyor.Hastaları analiz ettiğimiz de genelinde kabızlık problemi var bu da gösteriyor ki flora bozuk .Herkes kullanabir mi? Sağlıklı insanlarda kullanabilirler .Bağışıklık Sistemini kontrol altına almak daha sağlıklı ve zinde kalabilmek için veya çok yoğun , tempolu çalışanlar kullanabilir.DEVITALE süspansiyon ilaç değildir, Besin takviyesidir.Hiçbir yan etkisi yoktur.Bağışıklık Sistemi Hastalıklarında çok başarılı bir üründür.