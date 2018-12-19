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Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Rize Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kişi açığa alındı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:16
Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme

Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

Kaynak : AA

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