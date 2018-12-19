USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan ameliyat edildi

Katıldığı televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tıbbi operasyon yapılan papağanın sağlığına kavuşmasına çalışılıyor. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Serhat Özsoy, tedavisinin 1-2 sürecek olan papağanın erkeklere karşı tepki gösterdiğini söyledi.

Güncel / 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:33
Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan ameliyat edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri,Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyede serbest bırakılan Murat Özdemir'e ait papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alındı. Kanat ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne önceki gece getirildi. Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan bugün ameliyata alındı.



BAŞI VE GÖZLERİNİN ÜZERİNDE MORLUKLAR OLUŞTU

Ameliyatı yapan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, şiddet gören papağının önceki gece acil servise getirildiğini, ilk müdahalesinin yapıldığını, baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar bulunduğunu bunların devam ettiğini söyledi.

Prof.Dr. Özsoy, DHA muhabirine şu bilgileri verdi:

'Aynı zamanda bir bacağında dizinde çıkık meydana gelmiş. O nedenle hasta bayağı ağrılı vaziyetteydi. Dün tedavilerini yaptıktan sonra bu sabah da ameliyatını yaptık. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için besleme, serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde Bu tedavi devam edecek. Tedavisi yaklaşık 1- 2 ay kadar sürecek. Dizin yerleşik pozisyonunu alması çok zordur. Bu süre zarfında iyi bakımı yapılacak. Rehabilititasyon aşamasından sonra doğa ve tabiata uygun görülen bir yere bırakılır belki de büyük ihtimal sahiplendirilir. Tedavisi tamamlanıncaya kadar burada kalır. Bizim için problem değil.'



ERKEKLERE TEPKİLİ

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, sahibinden şiddet gören 'Afrika Gri' cinsi papağanın aşırı stres altında olduğunu ifade ederken, 'Afrika Gri Papağanları yabani oldukları için çok duyarlıdırlar. Televizyonda da gördüğümüz kadarıyla sahibi ona oldukça hırçın ve asi biçimde yaklaşıyor. O nedenle hayvanda da özellikle erkeklere karşı büyük bir iritasyon (Dış etkene bağlı sinir sisteminin verdiği olumsuz tepki- rahatsız olma, öfkelenme) var. Bu sabah da denedik erkeklere daha başka bir tepki gösteriyor. Ne kadardır strese maruz kaldı bilmiyoruz. Etkisi altında.' dedi.
Kaynak : DHA

Sosyal Medyaİstanbul ÜniversitesiOrman BakanlığıMurat ÖzdemirAmeliyat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı