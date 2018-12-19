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Milli Savunma Bakanı Akar’dan Özgür Özel’e sert yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suçlamalarına sert yanıt verdi.

Güncel / 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:42
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Özgür Özel’e sert yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, darbe girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı suçladı. Bakan Akar'ın cevabı ise sertti.

Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suçlayıcı ifadeleri tansiyonu yükseltti.

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“Kışlayı darbecilere teslim ettiniz” diyen Özel'e Bakan Akar'ın yanıtı gecikmedi.

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, 'başımıza geçeceksin' dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini anımsattı.

“Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum”

Akar, 'Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürk'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı.' dedi.

Akar'a yanıt vermek isteyen Özel'e, AK Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak engel oldu.

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