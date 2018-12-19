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Maaşlarını alamayan işçiler CHP'li belediyenin önünde eylem yaptılar

Maaşlarını alamayan Şişli Belediyesi çalışanları, belediye binası önünde eylem yaptı. Milleti sokağa çağırarak kaos çıkarmak isteyen CHP’nin yönettiği belediye işçilerin maaşlarını ödeyemediği ve işçilerin eylem yapmaktan başka çaresi kalmadığı öğrenildi.

Güncel / 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:26
Maaşlarını alamayan işçiler CHP'li belediyenin önünde eylem yaptılar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “hak, hukuk, adalet” diyor, partisinin belediye başkanı, işçilerin hakkını vermiyor diyen işçiler, maaşlarının ödenmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten, maaşları yatırılmaz ise, iş bırakma eylemi yapacaklarını söylediler.

HALKI DEVLETE KARŞI SOKAĞA DÖKECEKLERDİ, HALK CHP'YE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta önce düzenlenen Ankara Adalet Çalıştayı'ndaki konuşmasında, “sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir” çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu: Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor.

İş Bırakma EylemiAnayasaKemal KılıçdaroğluBelediye Başkanı


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