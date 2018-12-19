CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “hak, hukuk, adalet” diyor, partisinin belediye başkanı, işçilerin hakkını vermiyor diyen işçiler, maaşlarının ödenmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten, maaşları yatırılmaz ise, iş bırakma eylemi yapacaklarını söylediler.



HALKI DEVLETE KARŞI SOKAĞA DÖKECEKLERDİ, HALK CHP'YE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI



CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta önce düzenlenen Ankara Adalet Çalıştayı'ndaki konuşmasında, “sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir” çağrısı yapmıştı.



Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu: Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor.