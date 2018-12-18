USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Korkunç kaza kamerada

Rize’de ters yöne giren kamyonun çarpması sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği korkunç trafik kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

3. Sayfa / 18 Aralık 2018 Salı 18:49
Korkunç kaza kamerada
Video için tıklayın

Rize’de sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda (Güney Çevre Yolu) meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun anne ve kızına çarpmasının ardından 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Söz konusu kazaya ait güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anının dehşeti kameralara yansıdı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisAğır YaralıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı