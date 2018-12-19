USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

İşte dünyadaki en pahalı kalem

Alman menşeli, mücevher, kalem ve saat gibi eşyalar üreten Montblanc, 1,9 milyon euroluk fiyatıyla dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.

Ekonomi / 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:51
İşte dünyadaki en pahalı kalem

Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc’ın CEO’su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı. Pekin’de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

EuroAlmanya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı