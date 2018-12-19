İşte dünyadaki en pahalı kalem

Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc’ın CEO’su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı. Pekin’de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi. Kaynak : İHA

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