İnternet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.



Uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.