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İnternet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacak.

Ekonomi / 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:17
İnternet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.

Uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

Resmi GazeteGelir Vergisi


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