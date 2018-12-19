ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerde 25 baz puan artışa gitti.
ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
Fed'in faiz artırıma gittiği kararıyla faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Fed bu kararıyla yıl içerisinde dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası yetkililerine 'Faiz artırımı yapmayın' uyarısında bulunmuştu.
DOLAR'IN İLK TEPKİSİ
Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi. Dolar/TL kuru Fed öncesi yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2712 seyrini sürdürüyor.
Kaynak : İHA