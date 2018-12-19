Emekliye 564 TL zam

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Ocak ayı zammını gösterecek 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon verisini merakla bekliyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıkarken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin yüzde 11.09 tahmini geldi.



NASIL DEĞİŞECEK?



Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında önümüzdeki ay yüzde 11.09 oranında artış olacak. Ayrıca net maaşlar arttığı için, emeklinin eline her ay geçen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme tutarı da artacak. Emeklilerin gelirinde zam ve ek ödeme artışıyla birlikte 113,27 ile 564,24 lira arasında yükseliş yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı 972 lira 75 kuruş. Emeklinin eline yüzde 5 ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 39 kuruş geçiyor. Ocak zammı yüzde 11.09 olursa, emeklinin net maaşı bin 80 lira 63 kuruşa, ek ödemeli maaşı bin 134 lira 66 kuruşa çıkacak. En yüksek emekli maaşı ise 4 bin 892 lira 19 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 5 bin 87 lira 88 kuruş geçiyor. Zam oranı yüzde 11.09 olursa net maaş 5 bin 434 lira 73 kuruşa, ek ödeme dahil maaş 5 bin 652 lira 12 kuruşa yükselecek. Emeklilerin kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını ay içerisinde cebine koyacak.



OCAK'TA TÜM MAAŞLAR ARTACAK



Emekliler 2019 yılının ilk 6 ayında alacakları zam oranını 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle öğrenecek.





